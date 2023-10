Bouzkova-Siniakova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Nanchang 2023

Marie Bouzkova affronterà Katerina Siniakova nella finale del Wta 250 di Nanchang 2023, torneo in programma sul cemento della città cinese. Derby ceco nell’atto conclusivo dell’evento, dove a contendersi il titolo saranno la numero 29 del mondo, accreditata della terza testa di serie, e la numero 60. Entrambe hanno vissuto una settimana da incorniciare, tanto da essere approdate in finale senza aver perso neppure un set, ma solamente una delle due potrà festeggiare. Secondo i bookmakers, a partire favorita sarà Bouzkova nonostante Siniakova abbia vinto l’unico precedente, al Roland Garros di due anni fa.

Bouzkova e Siniakova scenderanno in campo domenica 22 ottobre alle ore 10:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Bouzkova e Siniakova garantendo ai propri lettori una news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.