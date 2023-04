Boston Celtics-Atlanta Hawks stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Boston Celtics ed Atlanta Hawks, gara-2 della serie di playoff NBA 2022/2023. Dopo una gara-1 senza storia, si torna in campo al TD Garden con gli Hawks che devono inventarsi qualcosa per pareggiare i conti nella serie, o quantomeno tornare ad Atlanta fiduciosi di potersela giocare. Fino ad ora non è apparso così, con i Celtics in grado di dominare sotto qualsiasi aspetto. Gli uomini di Snyder dovranno provare a contenere la potenza di fuoco del duo Tatum-Brown, compito però non facile per una difesa che nel corso della stagione ha lasciato sempre molto a desiderare. La palla a due è prevista per la notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 all’01:00. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW ed NBA League Pass.