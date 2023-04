Cleveland Cavaliers-NY Knicks stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks, gara-2 della serie di playoff NBA 2022/2023. I Cavs sono chiamati ad una pronta reazione dopo la sconfitta casalinga in gara-1, non potendosi assolutamente permettere un’altra sconfitta in vista poi delle successive due partite in programma al Madison Square Garden. Mitchell, dominante sabato, dovrà essere assistito maggiormente dai suoi compagni di squadra, a partire da Garland e Mobley. La palla a due è prevista per la notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 all’01:30. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.