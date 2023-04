Phoenix Suns-LA Clippers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, gara-2 della serie di playoff NBA 2022/2023. Probabilmente la serie più interessante del lotto di questo primo turno. In gara-1 un Kawhi Leonard spaziale è riuscito ad ottenere la vittoria in trasferta, ben assistito anche da Russell Westbrook in alcune giocate chiave nel finale di partita. I Suns, che hanno giocato poche partite insieme da quando è stato acquistato Kevin Durant, devono cercare una maggiore alchimia dal punto di vista tattico per cercare di equilibrare la serie. La palla a due è prevista per la notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 alle 04:00. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW ed NBA League Pass.