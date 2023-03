Borussia Dortmund, l’avvocato di Moukoko: “Tutti i documenti ufficiali confermano la nascita nel 2004”

“Tutti i documenti ufficiali che abbiamo, rilasciati dalle autorità sia in Camerun che in Germania, confermano la data di nascita del 2004. Questi i documenti includono anche il vero certificato di nascita di Moukoko”. Questa è la risposta dell’avvocato del calciatore del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, affidata alle pagine di Sport Bild. Arriva dopo che il quotidiano Bunte aveva pubblicato dei documenti che certificavano come la vera nascita del calciatore risalisse in realtà all’anno 2000.