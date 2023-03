Dall’Inghilterra: Conte a fine stagione saluterà il Tottenham, Pochettino o Tuchel per la successione

Dopo la scottante eliminazione di Champions League contro il Milan, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra quanto mai segnato. Le scorie di una campagna acquisti estiva ed anche invernale non esaltante per il tecnico di Lecce ed un approccio alla vittoria della squadra che per il tecnico sarebbe poco dedito alla vittoria, avrebbero convinto Conte a salutare a fine stagione. Per la successione rimane sempre in piedi l’ipotesi suggestiva del ritorno di Mauricio Pochettino, con anche sullo sfondo il profilo di Thomas Tuchel. Entrambi sono al momento senza panchina.

Dall’Inghilterra e nello specifico dal The Guardian, sarebbero convinti che le strade fra Conte ed il Tottenham si divideranno a fine stagione con la naturale scadenza del contratto. Probabilmente troppo diversi per andare avanti insieme. Conte, infatti vorrebbe una squadra da subito pronta a vincere in patria ed in Europa, mentre il club vorrebbe costruire successi passo dopo passo. Per questo, la convivenza sarebbe impossibile a fine stagione. I profili al vaglio della società per il cambio in panchina sarebbero Mauricio Pochettino che ha portato gli Spurs fino alla finale di Champions League nel 2019 e che potrebbe ritrovare molti giocatori che aveva allenato sempre a Londra. Attenzione anche al profilo di Thomas Tuchel, che dopo PSG e Chelsea, potrebbe decidere di tornare nella capitale inglese, sponda Spurs.