Crotone-Catanzaro, un minuto di silenzio allo Scida per la strage di Cutro

Un minuto di silenzio prima di Crotone-Catanzaro, derby calabrese di Serie C valido per il girone C in programma nella trentesima giornata lunedì 13 marzo. E’ questa la decisione della Lega Pro in memoria delle vittime del naufragio avvenuto a Cutro in cui hanno perso la vita 74 migranti: “Sentite le società Crotone e Catanzaro, ha disposto, in occasione della gara di lunedì, valida per il girone C di serie C e in programma allo stadio Ezio Scida un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio avvenuto nelle acque antistanti Steccato di Cutro”.