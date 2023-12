Bologna, Thiago Motta: “Non una buona partita, resto orgoglioso della squadra”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Udinese: “Non abbiamo fatto una buona partita, è mancata costruzione di gioco davanti a un’Udinese che ci ha annullato tatticamente. Devo fare i complimenti all’Udinese per l’ottima partita a livello tattico. Noi siamo andati spesso in difficoltà, perdendo tanti palloni e cadendo nel nervosismo generale. Ho detto alla squadra di digerire la sconfitta subita, adesso passeremo un capodanno con amici e famiglie mettendoci già da lunedì a lavoro per affrontare le prossime gare. Zirkzee? Lui come tutta la squadra deve ancora fare uno step in avanti, dettagli, ma cose che sicuramente possono essere migliorate passo dopo passo. Ho ancora tanto da dare a questa squadra e a questi tifosi che ancora una volta sono venuti in trasferta a sostenere la squadra. Ringrazio loro così come la mia squadra, della quale resto comunque orgoglioso“. Motta aggiunge: “L’Udinese ha giocato tantissimo sui nostri errori e ne ha approfittato, abbiamo concesso troppe transizioni rapide e sono stati bravi a portare la partita dalla loro parte. Oggi ci è mancato tutto, anche in costruzione non abbiamo creato superiorità e non abbiamo verticalizzato bene. Non siamo mai riusciti a fare quel che volevamo per entrare in una difesa che comunque sa fare il suo lavoro. Digeriamo questo risultato e continuiamo a lavorare“.