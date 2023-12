Premier League 2023/24: il Manchester City stende 2-0 lo Sheffield, vittoria nel finale per l’Aston Villa

Nella ventesima giornata di Premier League arriva il facile successo del Manchester City, che all’Etihad Stadium si impone per 2-0 contro un remissivo Sheffield United grazie alle reti di Rodri e Julian Alvarez. Il successo consente alla formazione di Guardiola di raggiungere l’Arsenal al terzo posto della classifica con 40 punti, a -2 da un sorprendente Aston Villa. Proprio gli uomini di Emery hanno vinto nel finale contro il Burnley per 3-2. Bailey firma il vantaggio dei Villains, ma gli ospiti pareggiano con Amdouni; prima dell’intervallo la squadra di Birmingham ritorna avanti con Diaby, ma nella ripresa i Clarets in 10 uomini trovano il pareggio con Foster. All’89’ Douglas Luiz dal dischetto fa esplodere il Villa Park e regala ai suoi il primo posto alla pari con il Liverpool con 42 punti. Rimane penultimo invece il Burnley, a -2 dallo Sheffield ultimo.

Nelle altre due gare del pomeriggio spicca il 3-0 con cui il Wolverhampton si sbarazza dell’Everton. Kilman, Cunha e Dawson firmano il successo dei Wolves, al terzo successo consecutivo in campionato. Vittoria rotonda anche per il Crystal Palace, che supera 3-1 il Brentford. Le Bees passano in vantaggio dopo soli 2 minuti grazie alla rete di Lewis-Potter, ma la doppietta di Olise e il gol di Eze ribaltano il risultato e regalano tre punti alla formazione di Hodgson.