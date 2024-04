Bologna, Saelemaekers: “Partita difficile, abbiamo dimostrato la mentalità giusta”

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Bologna, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio con l’Udinese per 1-1: “Oggi è stata una partita difficile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la mentalità giusta per continuare a lottare fino alla fine. L’Udinese gioca molto sulla fisicità e l’agonismo, ci aspettavamo questo tipo di gara. Il gol? Volevo calciare verso la porta, è sempre una situazione pericolosa quando ci sono tanti giocatori in area. Poi il portiere non ha letto bene la traiettoria ed è andata bene. Il mio ruolo? Mi piace molto avere questa libertà in campo, ma l’importante è sempre la squadra, che deve restare concentrata per le ultime partite dando il massimo. I tifosi? Sono incredibili, ci sostengono sempre, anche nelle difficoltà come quelle viste oggi. Sono molto importanti per noi e proviamo sempre a restituirgli sul campo quello che loro ci danno dagli spalti“.