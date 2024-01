Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno Rohan Bopanna e Matthew Ebden nella finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Prosegue il sogno australiano della coppia azzurra, che in semifinale si è salvata al tie-break del terzo contro Hanfmann/Koepfer e va a caccia dell’impresa contro i più quotati Bopanna/Ebden. L’indiano è diventato numero uno al mondo per la prima volta in carriera a 43 anni e sogna il primo slam; Ebden invece ha già vinto Wimbledon ma sogna di trionfare davanti alla sua gente. L’unico ad aver vinto il titolo a Melbourne è proprio Bolelli, in coppia con Fognini nel 2015; prima finale Slam infine per Vavassori. Le quote vedono favoriti Bopanna/Ebden, ma sognare non costa nulla. Non ci sono precedenti tra le due coppie.

Le due coppie scenderanno in campo oggi, sabato 27 gennaio, come secondo match sulla Rod Laver Arena al termine della finale femminile (e della premiazione) tra Sabalenka e Zheng, che inizierà non prima delle 09:30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale: il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.