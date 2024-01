LIVE – Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, finale Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, finale del doppio maschile degli Australian Open 2024. Oltre a Jannik Sinner, l’Italia sogna anche con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, approdati all’ultimo atto dello Alam australiano dopo una serie di vittorie convincenti. Bolelli ha già vinto il torneo nel 2015 con Fognini, mentre per Vavassori si tratta della prima finale Slam in carriera. I due azzurri partiranno sfavoriti contro quella che attualmente è la migliore coppia del mondo, ma proveranno a giocarsi le proprie carte per sognare insieme. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del penultimo atto tra Sinner e Djokovic. I due giocatori sono pianificati come secondo match sulla Rod Laver Arena al termine della finale femminile (e conseguente premiazione) tra Sabalenka e Zheng.

