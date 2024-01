Pontedera-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Perugia, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita nel turno precedente contro il Cesena, vogliono subito riprendere la loro marcia per inseguire il terzo posto in classifica. La squadra umbra, dal suo canto, non ha intenzione di lasciare punti per strada, anzi, ha intenzione di consolidare la terza piazza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

