Bob, Coppa del Mondo Altenberg 2023: altro successo di Lochner, settimo Variola

di Sofia Cioli 33

Johannes Lochner vince ancora. Il tedesco ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di bob a 2 a Altenberg, dove ha trovato due run eccezionali chiuse con il crono totale di 1’49”20. Secondo posto per il britannico Brad Hall, staccato di 43 centesimi, mentre è terzo l’altro tedesco Francesco Friedrich a 1”06. In casa Italia Mattia Variola, assieme al suo frenatore Delmas Obou, trova il miglior piazzamento in carriera nel massimo circuito internazionale chiudendo in settima posizione a 2”03 dalla vetta.