Frosinone-Modena in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per Frosinone-Modena, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I ciociari hanno chiuso il 2022 con il botto, battendo la Ternana con un secco 3-0 e laureandosi campioni d’inverno: a questo punto un altro successo è d’obbligo, per tenere distanti le dirette rivali. I canarini, però, vogliono provare a spegnere i sogni degli avversarie e rilanciare le loro ambizioni di playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

