Cremonese Monza, Palladino: “Bravi ad indirizzare il match, qualche sofferenza di troppo nel finale”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Cremonese, questo pomeriggio allo stadio Zini. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Ci aspettavamo una partita di duelli, intensità, un po’ sporca diciamo. Siamo partiti davvero forte e siamo stati abili ad indirizzare bene subito la partita. Poi la Serie A è complicata e ci sta che l’allenatore avversario abbia delle intuizioni per metterci in difficoltà. Abbiamo sofferto un po’ troppo nel finale, non mi è piaciuto soprattutto perchè abbiamo smesso di giocare. Allo stesso tempo però devo fare i complimenti ai ragazzi, per aver resistito in un momento difficile. Hanno fatto molto bene poi anche gli attaccanti, devo fargli i complimenti. Curria, Caprari, Petagna hanno prodotto davvero un gran lavoro e sono stati letali soprattutto nel primo tempo”.

Sempre sulla prestazione in campo aggiunge: “Oggi sono felice della prestazione, seppur altre volte abbiamo giocato meglio dal punto di vista tecnico. Sapevamo però delle difficoltà del match, come detto una partita intensa e sporca. Merito soprattutto degli avversari, che sono stati bravi a metterci spesso in difficoltà. Questo però ci fa capire bene quanto dobbiamo migliorare, soprattutto nell’ultimo passaggio e in alcune situazioni tattiche”.

Sugli obbiettivi stagionali conclude: “Non dobbiamo illuderci o guardare oltre, il nostro scudetto deve essere la salvezza. Non dimentichiamoci che siamo una neopromossa, in crescita, ma che dobbiamo ancora crescere. Manteniamo i piedi per terra e la calma, il nostro focus deve essere la salvezza. Farci distrarre o sognare troppo in grande potrebbe essere molto pericoloso, rimaniamo concentrati”.