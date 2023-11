BJK Cup Finals 2023 Italia-Francia, le scelte ufficiali di Tathiana Garbin: ecco il programma delle partite

Le scelte ufficiali dei capitani Tathiana Garbin e Julien Benneteau per la sfida delle BJK Cup Finals 2023 tra Italia e Francia, valevole per la fase a gironi. Ad aprire le danze all’Estadio de la Cartuja di Siviglia saranno Martina Trevisan e Alizé Cornet. A seguire toccherà invece alle rispettive numero uno, ovvero Jasmine Paolini e Caroline Garcia. Infine il doppio, che assegnerà il terzo ed ultimo punto del confronto.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE PARTITE

Ore 10:00 – Martina Trevisan vs Alizé Cornet (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Jasmine Paolini vs Caroline Garcia (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan vs Caroline Garcia/Kristina Mladenovic