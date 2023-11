Sport in tv oggi mercoledì 8 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 8 novembre 2023. Prosegue il quarto turno di Champions League con Inter e Napoli che cercano i tre punti che rappresenterebbero uno step fondamentale verso la qualificazione agli ottavi di finale. Calcio protagonista anche con la Coppa Italia di Serie C. Il tennis sempre protagonista, con l’esordio dell’Italia nella Billie Jean King Cup Finals da Siviglia, insieme agli ATP di Metz e Sofia.