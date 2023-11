BJK Cup Finals 2023, impresa del Canada: rimonta la Repubblica Ceca e raggiunge l’Italia in finale

A prescindere da chi vincerà la Billie Jean King Cup 2023, sarà difficile non considerare Leylah Fernandez come la MVP, per usare un gergo cestistico. La finalista degli US Open 2021, già protagonista nella fase a gironi, si è superata in semifinale, vincendo sia il suo singolare che il doppio insieme a Dabrowski e trascinando il Canada all’atto conclusivo. E’ più che giusto parlare d’impresa per la compagine nordamericana, opposta ad una formazione come la Repubblica Ceca che poteva vantare due top 10 come singolariste e una coppia pluri-campionessa slam per il doppio. Come se non bastasse, il confronto era iniziato nel peggiore dei modi visto la giovane Martina Stakusic aveva subito una stesa da Barbora Krejcikova (6-2 6-1) nel primo singolare. Le ragazze di El Tabakh però non si sono disunite e hanno dato vita ad una rimonta coi fiocchi. Prima Fernandez ha superato in tre set (6-2 2-6 6-3) Marketa Vondrousova, poi in doppio la stessa Fernandez e la specialista Dabrowski hanno avuto la meglio di Krejcikova/Siniakova con il punteggio di 7-5 7-6, staccando il pass per la finale.

Sarà dunque il Canada a contendere la Billie Jean King Cup all’Italia, che in mattinata si era qualificata grazie alla vittoria ai danni della Slovenia. Il rischio che Fernandez possa accusare la fatica dopo le quattro ore trascorse in campo c’è, ma visto il suo momento di forma guai a sottovalutarla. Non si può negare però che per l’Italia, almeno sulla carta, sia meglio affrontare il Canada. La brigata di Tathiana Garbin potrà infatti giocarsi le sue carte nella speranza di tornare a sollevare un trofeo che manca dal 2013. Appuntamento domenica 12 novembre dalle ore 15.00.