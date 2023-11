Basket, Serie A2 2023/2024: Trapani batte Torino, perde ancora la Luiss

Oggi si sono giocate le partite valide per la nona giornata del Gruppo Rosso e del Gruppo Verde di Serie A2 di basket 2023/2024.

Per quanto riguarda il Gruppo Verde, Trapani batte Torino in casa 90-79 nel big match di giornata. Doppia doppia per Horton con 19 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Mian ne mette 17 con 4 rimbalzi e Rodriguez 12 con 2 rimbalzi e tre assist. Non bastano i 23 punti con 9 rimbalzi di Thomas agli ospiti per evitare il ko esterno. Sponda Torino bene anche Kennedy con 13 punti e 8 rimbalzi. Trapani allunga in solitaria in testa alla classifica con 8 vittorie e 1 sconfitta, la squadra di Ciani resta ferma a 6 vittorie e 2 sconfitte. Perde ancora la Luiss Roma, che cade in casa di Milano 102-89. Non bastano i 17 punti e 8 rimbalzi del solito Miska e i 17 di Pasqualin, per evitare il settimo ko consecutivo in campionato. Sponda Urania, Landi mvp con 24 punti e 7 rimbalzi, coadiuvato da Montano con 18 punti e Potts con 17 punti. Bene anche Piunti, 15 punti e 5 rimbalzi, e Cavallero, 13 punti e 3 rimbalzi. La squadra di Paccarie è ferma a 2 vittorie dal 7 ottobre, vittoria con Vigevano in casa, e ora si trova all’11° posto davanti solo a Latina, 1 vittoria 7 sconfitte. Milano sale a 5 vittorie e 4 sconfitta al 7° posto.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Nel Gruppo Rosso Udine vince facile in casa contro Orzinuovi 82-61. Clark top scorer con 20 punti, seguito da Gaspardo, con 17 punti e 3 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 13 punti con 6 rimbalzi di Donzelli e i 12 di Mayfield per evitare il quinto ko nelle ultime sei partite. Udine sale a 6 vittorie e 2 sconfitte al terzo posto. Orzinuovi resta ferma a 2 vittorie e 7 sconfitte all’undicesimo posto in classifica.