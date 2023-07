Calcio, in Messico un match finisce in tragedia: ucciso allenatore

Scene di cui non si dovrebbe parlare nel 2023. Scene di cui non deve far parte il calcio, ma che ancora oggi, purtroppo, si vedono. Una tragedia è accaduta in Messico nel corso di un incontro amatoriale in notturna a Ciudad Obregón, nello Stato messicano di Sonora.

Nel mentre del match un gruppo armato che nell’azione ha ucciso uno degli allenatori. L’episodio è avvenuto in un impianto sportivo nel quartiere di Cajeme. Il momento in cui è avvenuto l’omicidio è stato ripreso in un video, visto che il match è stato trasmesso in diretta sui social da una delle due squadre sul terreno di gioco, la Gamesa Union.