Bibione Half Marathon 2023: Manuela Bulf e Bernard Musau Wambua sono i vincitori

E’ andata in scena questa mattina la 7^Bibione Half Marathon, che ha visto nella prova maschile il Kenya impadronirsi del podio. Gara che incorona Bernard Musau Wambua (Atl. Winner Foligno) vincitore in 1h04’11”; distante ma non troppo il connazionale Simon Mwangi Waithira (Run2gether) secondo in 1h04’53” davanti all’altro keniano, sempre con i colori di Run2gether, Michael Selelo Saoli ben distante in 1h07’56”. E’ quarto il primo italiano, in 1h10’39” si piazza Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), l’anno scorso concluse in 1h08’50” e si piazzò in seconda posizione assoluta. E’ invece tutto italiano il podio femminile. Coglie il successo Manuela Bulf (Atl. Agordina) in 1h19’34”, davanti ad Arianna Lutteri (Team Km Sport) che arriva con 2’16” di ritardo, segnando così 1h21’50” finale. Lutteri sale così sul podio e migliora così il quarto posto che aveva ottenuto nel 2021. Completa il podio femminile la brianzola Antonella Sirtori (A.l.s. Cremella) in 1h27’03”.