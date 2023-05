Alcaraz-Struff in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Madrid 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nella finale maschile del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il tennista spagnolo, nonché campione uscente, si appresta a conquistare il suo secondo titolo a Madrid e il suo quarto stagionale (dopo Buenos Aires, Indian Wells e Barcellona). Dopo aver battuto Ruusuvuori, Dimitrov, Zverev, Khachanov e Coric, l’ultimo ostacolo che lo separa dal titolo è il tedesco Struff, primo lucky loser della storia a raggiungere la finale in un Masters 1000. I precedenti tra i due sono in parità (1-1) e Struff è riuscito già ad avere la meglio sulla terra rossa, al Roland Garros due anni fa. Sarà però lo spagnolo a scendere in campo nettamente favorito.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Struff scenderanno in campo nella giornata di domenica 7 maggio. I due giocatori sono pianificati sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 18.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la kermesse spagnola mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Alcaraz e Struff attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.