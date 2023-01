Biathlon, Wierer dopo secondo posto inseguimento Pokljuka: “Gara importante, fondamentale sparare bene”

“E’ stata una gara importante. Mi sono sentita meglio rispetto a giovedì. La cosa fondamentale era sparare bene, un solo errore su quattro serie ci sta”. Con queste parole Dorothea Wierer commenta il suo secondo posto nell’inseguimento femminile in Coppa del Mondo a Pokljuka. “L’arrivo in discesa verso il traguardo può trarre in inganno perchè pensi di arrivare fresco al poligono, invece la fatica si sente ugualmente e occorre controllare il ritmo, facendo attenzione a colpo dopo colpo”, ha aggiunto l’azzurra.