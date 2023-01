Serie C 2022/2023: colpo salvezza del Messina, pareggio per Pescara e Avellino

Vittoria casalinga per il Messina, che ha superato la Virtus Francavilla per 2-1 nella sfida valida per la 21esima giornata della Serie C 2022/2023. Vantaggio firmato da Balde al 19′, abile a trovare l’angolino basso dal limite, poi gli ospiti hanno pareggiato al 57′ con Patierno: rete nata dal recupero palla di Maiorino su un errato disimpegno del Messina. Pochi minuti dopo, Minelli espulso per doppia ammonizione, e a 10′ dal termine è Fofana a siglare il gol della vittoria.

Pareggio per 2-2 tra Pescara e Latina. Dopo il pericolo portato da Sannipoli, lo stesso numero 8 dei laziali diventa protagonista in negativo per i suoi causando il contatto su Desogus che porta al rigore per i padroni di casa. Un contatto che in realtà appare decisamente innocuo e non meritevole di sanzione, ma l’arbitro indica il dischetto: Cancellotti non sbaglia. Al 27′, ecco il raddoppio: Desogus con un delizioso tacco volante sistema la palla per l’accorrente Mora, che da pochi passi davvero non può sbagliare. Il Delfino sembra in assoluto controllo del match, che nella ripresa vede i ritmi abbassarsi notevolmente. Il subentrato Di Livio trova la scossa decisiva con un’azione personale: abbattuto da Mora, arriva il rigore anche per il Latina. Margiotta trasforma. Pochi minuti dopo, al 76′, arriva anche il pareggio: Sannipoli da posizione defilata trova una soluzione potente su cui Plizzari si fa sorprendere.

A dividersi la posta sono anche Gelbison e Avellino. Avvio spumeggiante che vede l’Avellino subito pericoloso con Tito, ma è il Gelbison a portarsi in vantaggio: Uliano riesce a tenere in campo un pallone complicato e a mettere in mezzo, con Moretti che liscia l’intervento spianando la strada a De Sena, che batte Pane in uscita. La risposta degli ospiti è però immediata, con Aya che trova l’ultimo tocco dopo una serie di deviazioni sul cross di Matera. Tutto questo dopo nemmeno venti minuti. Poco dopo, Kanouté sfiora il raddoppio, con D’Agostino che si supera nella risposta da pochi passi. Termina senza reti, infine, la sfida tra Monterosi e Potenza.