MOVIOLA – Fiorentina-Sassuolo, mani di Dodò e rigore col Var: gol di Berardi dal dischetto

Episodio da moviola in Fiorentina-Sassuolo con il calcio di rigore concesso dall’arbitro Gianluca Manganiello dopo la revisione Var che porta al monitor il fischietto piemontese, chiamato a valutare il tocco galeotto di Dodò. E’ in effetti mano quella del terzino viola, dal dischetto si presenta Berardi e non sbaglia spiazzando Terracciano. Decisione, dunque, corretta quella di Manganiello, arrivata però soltanto sul suggerimento del collega Doveri.