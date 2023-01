Biathlon, Vittozzi trionfa nell’individuale femminile di Ruhpolding: quarta Wierer

E’ una grande Italia a Ruhpolding. Nell’individuale femminile, Lisa Vittozzi conquista la prima vittoria stagionale e la terza in carriera firmando una gara splendida chiusa con quattro zeri ai poligoni e una progressione incredibile sugli sci, arrivando al traguardo con il tempo di 40:05.9. Secondo posto per la francese Lou Jeanmonnot Laurent con un ritardo di +39.0 dall’azzurra e zero errori ai poligoni, mentre la connazionale Julia Simon aggancia l’ultimo gradino del podio chiudendo con un ritardo di +45.2 dalla vetta e un errore all’ultimo poligono. Grande gara anche di Dorothea Wierer, che a causa di un errore al quarto poligono è costretta a dire addio al podio chiudendo in 41:15.5 con un ritardo di +1:09.7 dalla compagna di squadra. Più indietro le altre azzurre: Comola è 27esima a +3:59.8 e due errori ai poligoni, mentre Sanfilippo è 34esima a +4:44.5 con tre errori ai poligoni e Faune 66esima a +7:33.6

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE RUHPOLDING

Lisa Vittozzi (ITA) 40:05.9 Lou Jeanmonnot Laurent (FRA) +39.0 Julia Simon (FRA) +45.2 Dorothea Wierer (ITA) +1:09.7 Hanna Oeberg (SWE) +1:10.9 Elvina Oeberg (SWE) +1:20.5 Tandrevold (NOR) 1:31.8 Roeiseland (NOR) +1:50.1 Hauser (AUT) +1:59.9 Batovska-Fialkova (SLO) +2:00.0

27. Comola (ITA) +3:59.8

34. Sanfilippo (ITA) +4:44.5

66. Fauner (ITA) +7:33.6