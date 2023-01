Tennis, Djokovic come Messi. Il serbo scherza con Schwartzman: “Que mira bobo?” (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 29

La frase “Que mira bobo?” rivolta dal fantasista argentino Lionel Messi all’attaccante olandese Wout Weghorst al termine dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 è ormai diventata storica. Queste parole sono talmente celebri che l’ex numero uno del tennis mondiali Novak Djokovic ha deciso di rispolverarle per scherzare con l’argentino Diego Schwartzman, nel corso di un loro allenamento in palestra a Melbuorne, a pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open 2023. Ovviamente il tennista sudamericano ha risposto con un sorriso, come si può notare dal video.