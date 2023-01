F1, la Ferrari torna in pista a Fiorano: a gennaio tre test verso il Mondiale

La Ferrari torna in pista per preparare al meglio la nuova stagione in vista dell’inizio del Mondiale, in programma nel weekend del 3-5 marzo con il GP del Bahrain. Il Cavallino Rampante deve rialzare la testa dopo una seconda parte di stagione ben al di sotto delle aspettative e, sotto la nuova guida di Frederic Vasseur, è pronta a gettarsi nella lotta con Red Bull e Mercedes.

Nel mese di gennaio la Ferrari ha pianificato tre giorni di test privati a Fiorano con tutti i piloti. Carlos Sainz e Charles Leclerc avranno a disposizione una giornata completa sulla pista di casa, mentre le riserve Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman avranno a disposizione mezza giornata ciascuno