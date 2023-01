Biathlon, start list individuale maschile Ruhpolding 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list dell’inseguimento maschile di Pokljuka valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Saranno sei gli azzurri al via: il primo a partire è Tommaso Giacomel con il pettorale numero 5, seguito da Didier Bionaz con il 30, Patrick Braunhofer con il 48, Daniele Cappellari con il 54, Daniele Fauner con il 71 ed infine David Zingerle con il 92. Di seguito la start list.

START LIST INDIVIDUALE MASCHILE POKLJUKA 2023

1 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:10:30 1

2 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:11:00

3 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:11:30

4 SIMA Michal SVK 1992 14:12:00

5 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:12:30

6 STALDER Sebastian SUI 1998 14:13:00

7 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 14:13:30

8 KRCMAR Michal CZE 1991 14:14:00

9 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:14:30

10 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:15:00

11 r PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:15:30

12 EDER Simon AUT 1983 14:16:00

13 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:16:30

14 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:17:00

15 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:17:30

16 DOHERTY Sean USA 1995 14:18:00

17 DOLL Benedikt GER 1990 14:18:30

18 KOMATZ David AUT 1991 14:19:00

19 ZOBEL David GER 1996 14:19:30

20 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:20:00

21 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:20:30

22 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:21:00

23 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:21:30

24 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 14:22:00

25 RANTA Jaakko FIN 1997 14:22:30

26 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:23:00

27 GOW Christian CAN 1993 14:23:30

28 ZAHKNA Rene EST 1994 14:24:00

29 FAK Jakov SLO 1987 14:24:30

30 BIONAZ Didier ITA 2000 14:25:00

31 REES Roman GER 1993 14:25:30

32 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:26:00

33 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:26:30

34 DOVZAN Miha SLO 1994 14:27:00

35 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:27:30

36 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:28:00

37 CLAUDE Florent BEL 1991 14:28:30

38 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:29:00

39 NELIN Jesper SWE 1992 14:29:30

40 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 14:30:00

41 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:30:30

42 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:31:00

43 FLORE Raul ROU 1997 14:31:30 2

44 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:32:00

45 LANGER Thierry BEL 1991 14:32:30

46 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:33:00

47 BOE Tarjei NOR 1988 14:33:30

48 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:34:00

49 CISAR Alex SLO 2000 14:34:30

50 PITZER Lucas AUT 1998 14:35:00

51 b ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 14:35:30

52 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:36:00

53 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:36:30

54 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 14:37:00

55 FEMLING Peppe SWE 1992 14:37:30

56 LESIUK Taras UKR 1996 14:38:00

57 STRELOW Justus GER 1996 14:38:30

58 BROWN Jake USA 1992 14:39:00

59 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 14:39:30

60 DALE Johannes NOR 1997 14:40:00

61 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:40:30

62 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:41:00 3

63 TODEV Blagoy BUL 2001 14:41:30

64 SCHOMMER Paul USA 1992 14:42:00

65 LEMMERER Harald AUT 1991 14:42:30

66 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:43:00

67 BELETSKIY Danil KAZ 1997 14:43:30

68 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:44:00

69 CHOI Dujin KOR 1995 14:44:30

70 NYKVIST Emil SWE 1997 14:45:00

71 FAUNER Daniele ITA 1999 14:45:30

72 COLTEA George ROU 2000 14:46:00

73 USOV Mihail MDA 1996 14:46:30

74 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:47:00

75 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:47:30

76 RAENKEL Raido EST 1990 14:48:00

77 KUEHN Johannes GER 1991 14:48:30

78 TKALENKO Ruslan UKR 1992 14:49:00

79 HELDNA Robert EST 1999 14:49:30

80 VIDMAR Anton SLO 2000 14:50:00

81 KIERS Trevor CAN 1997 14:50:30

82 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:51:00

83 PERROT Eric FRA 2001 14:51:30

84 SINAPOV Anton BUL 1993 14:52:00

HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:52:30

86 DANUSER Dajan SUI 1996 14:52:45 4

87 INVENIUS Otto FIN 2000 14:53:00

88 GUNKA Jan POL 2002 14:53:15

89 NASYKO Denys UKR 1995 14:53:30

90 TRSAN Rok SLO 1992 14:53:45

91 GERMAIN Maxime USA 2001 14:54:00

92 ZINGERLE David ITA 2000 14:54:15

93 NAWRATH Philipp GER 1993 14:54:30

94 SIRIK Sergey KAZ 1994 14:54:45

95 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 14:55:00

96 ROMANOV Nikita LTU 1999 14:55:15

97 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 14:55:30

98 PLETZ Logan CAN 2000 14:55:45

99 VASILEV Konstantin BUL 2003 14:56:00

100 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:56:15

101 SIIMER Kristo EST 1999 14:56:30