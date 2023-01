Ferrari, ufficiali gli equipaggi della 499P

La Ferrari ha reso noti gli equipaggi che correranno nella classe Hypercar del WEC, il Campionato del Mondo Endurance, con la 499P. Per riavvolgere il filo della tradizione dopo 50 anni, e tornare a competere nella categoria regina delle corse di durata con un vettura ibrida ad altissimo potenziale, la Ferrari schiererà due 499P con powertrain ibrido composto da un’unità a combustione interna portante da 680 CV, e da un comparto elettrico da 272 CV. La numero 50 verrà affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina, e Nicklas Nielsen, mentre la numero 51 sarà condotta dall’equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado, ed Antonio Giovinazzi.

Fuoco e Molina sono stati determinanti nella conquista del mondiale costruttori con la vittoria nella 8 Ore del Bahrain. Nielsen, già campione del mondo nella classe LMP2 Pro-Am, è uno dei protagonisti assoluti del Ferrari Challenge dal 2018. Pier Guidi e Calado, insieme da 6 anni, corrono ormai in perfetta sinergia, e vantano due titoli mondiali consecutivi in bacheca. Gli autori di questo primato sportivo, saranno affiancati da Giovinazzi, che porta in dote l’esperienza maturata nelle monoposto di F1 di in quelle di Formula E. Prima dell’esordio in gara previsto per il 17 marzo, a Sebring, il team avrà tempo per mettere a punto le tante soluzioni tecniche della 499P, come le sospensioni a triangoli sovrapposti di tipo push-rod, e l’impianto frenante con sistema brake-by-wire.