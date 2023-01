Inter, risentimenti muscolari per Barella e Calhanoglu: in dubbio per la sfida al Verona

Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu potrebbero saltare la sfida contro il Verona di sabato prossimo, valida per la 18esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky, gli accertamenti a cui si sono sottoposti i due calciatori dell’Inter hanno evidenziato per entrambi un risentimento muscolare di lieve entità, il che li costringerà a 2-3 giorni di lavoro individuale. È stata, però, scongiurata l’ipotesi di una lesione, il che fa sorridere tutto l’ambiente nerazzurro: entrambi saranno quasi certamente presenti per la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, match in programma mercoledì 18 gennaio.