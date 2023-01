Biathlon, staffetta mista Pokljuka 2023: l’Italia torna sul podio, secondo posto dietro la Francia

Risultati e classifica della staffetta mista di Pokljuka, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Secondo posto per l’Italia, che sale sul podio grazie a Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Prestazione solida da parte degli azzurri, tra le prime posizioni fin dall’inizio ma costretti ad arrendersi alla Francia.

Dopo un avvio nella norma, con Bionaz sesto al cambio, l’Italia si porta al comando grazie a un super Giacomel. Nella terza manche, tuttavia, Dorothea Wierer cede il passo ad una fantastica Chevalier-Bouchet, che sbaglia il minimo indispensabile e fa la differenza. Nel finale Lisa Vittozzi ci prova e disputa anche una frazione più che positiva, ma purtroppo a conquistare il successo è la Francia. Completa il podio la Svezia, davanti a Svizzera e Germania. Nel complesso una prova solida per l’Italia, che con qualche errore in meno avrebbe potuto valere la vittoria ma il cui bilancio è ampiamente positivo. Non bisogna inoltre dimenticare che gli azzurri non salivano sul podio in questa specialità da quasi due anni. Di seguito la classifica finale

LA CLASSIFICA FINALE