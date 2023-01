Lazio-Empoli 2-2, Zanetti: “Il pareggio nasce dal non mollare mai”

“Il pareggio nasce dalla voglia di non mollare mai. Oggi incontravamo una squadra veramente forte e lo ha dimostrato. Le partite finiscono al 96′ e spesso puoi riuscire a portare a casa punti vitali per il nostro obiettivo. Dal punto di vista mentale siamo stati fantastici”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, dopo il pareggio contro la Lazio. “E’ uno step di crescita? Sono punti importanti e guadagnati ma pensiamo alla prossima partita contro un’avversaria diretta. Siamo rimasti in partita fino alla fine – ha raccontato l’allenatore ai microfoni di DAZN sulla rimonta dei toscani al fotofinish – l’ho detto ai ragazzi a fine primo tempo. Se rimani dentro puoi sperare in queste imprese, dentro c’è la qualità dei miei giocatori e la volontà per mettere in difficoltà la Lazio”. Un’ultima domanda sulla finestra invernale di mercato: “Alla società ho chiesto di mantenere il gruppo, se ci fosse la possibilità di migliorare ancora meglio. Non è detto che prendendo un play puro andiamo a fare risultato, compito mio adattare i giocatori al nostro gioco”, ha concluso Zanetti.