Biathlon, staffetta maschile Mondiali Oberhof 2023: la Francia interrompe il dominio norvegese, Italia settima

La Francia interrompe il dominio norvegese nelle gare maschili ai mondiali di biathlon in corso di svolgimento ad Oberhof, in Germania. Guiggonat, Claude, Jacquelin e soprattutto Fillon-Maillet si prendono l’oro nella staffetta maschile, con il campione della passata edizione di Coppa del Mondo che nell’ultima frazione mantiene i nervi saldi e con un ultimo poligono perfetto si difende dalle velleità di rimonta di Johannes Boe. La Norvegia paga i tanti errori di Christiansen in apertura di gara e anche un Laegreid tutt’altro che perfetto. Arriva comunque un argento davanti alla Svezia, che invece conquista il bronzo.

Quarta posizione per la sorprendente Repubblica Ceca, che è stata in testa alla corsa insieme alla Francia fino al termine della terza frazione. Poi Marecek ha compromesso le speranze di medaglia di una squadra comunque andata oltre ogni aspettativa. L’Italia chiude con un discreto settimo posto e con la soddisfazione di non essere stata costretta a nessun giro di penalità nel corso della prova nonostante i quattordici errori totali al tiro.

1. Francia 1:21.48.1

2. Norvegia +38.8

3. Svezia +1:39.9

4. Repubblica Ceca +2:04.2

5. Germania +3:51.8

6. Svizzera +4:08.1

7. Italia +4:22.9

8. Romania +4:48.6

9. Slovenia +4:48.7

10. Finlandia +5:08.8