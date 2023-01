Biathlon, sprint maschile Anterselva 2023: vince ancora Johannes Boe, settimo Giacomel

Johannes Boe vince la sprint maschile di Anterselva 2023. Nonostante l’errore a terra, il norvegese conquista la quinta vittoria stagionale nella specialità battendo di +31.4 lo svedese Martin Ponsiluoma, secondo con un errore al primo poligono. Ancora Norvegia nelle prime posizioni con il terzo posto di Sturla Laegreid, che chiude con un ritardo di+37.3 dalla vetta e zero errori ai poligoni, seguito dal tedesco Roman Rees, giù dal podio con un ritardo di +56.7 e un errore a terra. Quinta posizione per Vetle Christiansen, a +57.0 dalla vetta e un errore a terra. Tanti rimpianti per Tommaso Giacomel, in lotta per il podio dopo lo zero al primo poligono ma settimo al traguardo a causa dell’errore in piedi (1:10.2). Per l’azzurro si tratta della seconda sprint in top-10. Più indietro gli altri italiani, con Bionaz distante +2:35.6 dalla vetta con un totale di tre errori ai poligoni, Zeni a +2:41.9 con due errori ai poligoni e Braunhofer a +3:08.0 con due errori ai poligoni.

CLASSIFICA SPRINT MASCHILE ANTERSELVA 2023

J. Boe (NOR) 22:44.1 Ponsiluoma (SWE) +31.4 Laegreid (NOR) +37.3 Rees (GER) +56.7 Christiansen (NOR) +57.0 Jacquelin (FRA) +1:07.5 Giacomel (ITA) +1:10.2 Eder (AUT) +1:11.1 Strelow (GER) +1:23.6 Claude (FRA) +1:23.6

48. Bionaz +2:35.6

52. Zeni +2:41.9

68. Braunhofer +3:08.0

81. Fauner +3:47.2