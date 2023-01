LIVE – Biathlon, sprint maschile Anterselva 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della sprint maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno quattro gli azzurri al cancelletto di partenza: Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

IL RACCONTO DELLA GARA

15.19 – Rees si inserisce in quarta posizione a +56.7 dalla vetta

15.09 – Tre errori di Andersen in piedi, poligono da dimenticare

15.07 – Giacomel arriva con un ritardo di +1:10.2, è momentaneamente quinto

15.04 – Un errore per T. Boe a terra

14.59 – Sbaglia Giacomel sul quarto bersaglio!!! Errore che gli costa il podio

14.56 – J. Boe primo al traguardo con 1’30” di vantaggio di Doll

14.54 – Sbaglia Christiansen!

14.53 – Due errori in piedi per Bionaz

14.51 – Zero di Giacomel!!! Primo poligono perfetto

14.50 – J. Boe non sbaglia in pied! Due errori per Samuelsson a terra

14.48 – Doll sbaglia ancora in piedi! Sono due gli errori del tedesco, tre totali con quello del primo poligono

14.47 – Secondo tempo di Giacomel al primo intermedio!! Il primo degli umani dietro a J. Boe

14.44 – L’azzurro sbaglia l’ultimo bersaglio! Peccato

14.43 – Zero di Laegreid che però è lento. Intanto Bionaz entra con il quarto tempo

14.41 – Errore di Johannes Boe al secondo bersaglio!

14.40 – Primi poligoni. Doll commette un errore al terzo bersaglio

14.36 – Al via Didier Bionaz, primo azzurro in gara

14.33 – Partito anche Johannes Boe, grande favorito e vincitore delle prime quattro sprint

14.30 – Partiti con Fak!

14.25 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della sprint maschile di Anterselva