Biathlon, sprint femminile Nove Mesto 2023: trionfa Roeiseland, Wierer chiude quarta

Marte Olsbu Roeiseland vince la sprint femminile di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Gara perfetta da parte dell’atleta norvegese, che trova il doppio zero e sfreccia sugli sci, mettendo in chiaro le sue intenzioni fin da subito e conquistando una vittoria mai davvero in discussione. Giornata da incorniciare in tutto e per tutto per la Norvegia, che oltre alla vittoria nella staffetta maschile ai Mondiali di sci di fondo, si gode anche una doppietta sulle nevi ceche. Al secondo posto chiude infatti Ingrid Landmark Tandrevold, che nonostante un errore al poligono a terra riesce a chiudere alle spalle della connazionale. Completa il podio la francese Anais Chevalier-Bouchet, anche lei con un errore.

Niente da fare per le due azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che chiudono tra le prime dieci ma lo fanno tra i rimpianti. Wierer è quarta per circa 6 secondi, ma se non fosse stato per l’errore sull’ultimo bersaglio al secondo (fantastico fino a quel momento) poligono sarebbe salita sicuramente sul podio. Meno fortunata Vittozzi, ottava, che trova condizioni sfavorevoli al poligono in piedi altrimenti avrebbe potuto ambire ad un posto tra le prime tre. Nonostante il mancato podio, l’Italia si gode comunque una prova particolarmente positiva. Oltre a Dorothea e Lisa, Rebecca Passler (un solo errore) ottiene il 23° posto, mentre Samuela Comola – anche lei un errore – chiude 29^. Più indietro Hannah Auchentaller, 57^. Da segnalare infine la 63^ posizione di Elvira Oeberg, che non farà l’inseguimento.

CLASSIFICA FINALE

Roeiseland (NOR) 0 19:28.4 Tandrevold (NOR) 1 +20.5 Chevalier-Bouchet (FRA) 1 +29.3 Wierer (ITA) 1 +35.4 Voigt (GER) 0 +36.7 Herrmann-Wick (GER) 1 +38.5 Hauser (AUT) 0 +38.6 Vittozzi (ITA) 1 +40.1 Simon (FRA) 1 +42.3 Haecki-Gross (SUI) 1 +42.9

23. Passler (ITA) 1 +1:27.8

29. Comola (ITA) 1 +1:32.9

57. Auchentaller (ITA) 3 +2:16.6