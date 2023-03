Juventus, Miretti a regime: tornerà disponibile contro la Roma

La Juventus è tornata in mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica sera in casa della roma. La formazione bianconera ha svolto esercitazioni tecnico-tattici, con un focus sullo sviluppo della manovra, terminando con una partitella ed esercitazioni per reparto. Tra i giocatori presenti in campo anche Fabio Miretti, ormai pienamente recuperato e sicuramente a disposizione di Allegri per la prossima sfida. A regime anche Paul Pogba che dopo il debutto di martedì scorso contro il Torino, sarà con il gruppo anche per la trasferta all’Olimpico. Domani la squadra svolgerà una rifinitura pomeridiana.