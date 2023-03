Stadio Inter, Comune Assago: “Nessun contatto con i neroazzurri per il nuovo impianto”

Il Comune di Assago ha comunicato l’assenza di qualsiasi contatto con l’Inter, in merito alla costruzione del nuovo stadio neroazzurro sul proprio territorio. Questo il testo della nota ufficiale: “In riferimento agli articoli ultimamente usciti sulle testate sportive e al clamore scaturito, l’amministrazione comunale di Assago conferma di non essere mai stata contattata dalla società Inter per un eventuale realizzazione dello stadio, visto che il territorio di competenza non è quello assaghese. Nel caso in cui la realizzazione dello stadio diventasse proposta concreta e questo dovesse causare ripercussioni sulla viabilità sul territorio di Assago, l’amministrazione Comunale attiverà tutti gli strumenti atti a difendere il proprio territorio”.