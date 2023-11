Fabio Fognini, like a Sinner e nuova polemica con Volandri: “Solo (e non solo) il capitano non mi ha voluto”

Un like e qualche veleno non ancora archiviato nel giorno della finale Italia-Australia. Fabio Fognini celebra con un ‘cuoricino’ social l’impresa di Jannik Sinner, ieri trascinatore dell’Italia in Coppa Davis contro la Serbia grazie alla vittoria nel singolare contro Djokovic e nel doppio con Sonego contro il numero 1 al mondo e Kecmanovic. Il ligure ha messo un like al post su Instagram dell’altoatesino. E chiamato in causa da un utente, ha riacceso la polemica con il capitano Filippo Volandri per averlo escluso dalle convocazioni. In particolare, un appassionato ha scritto: “Vorrei sottolineare il ‘mi piace’ di Fognini. Questo bel movimento è iniziato da lui, per me rimane il nostro miglior doppista tutt’ora e vederlo giocare è sempre un piacere. Lo vorrei vedere a Malaga, almeno tra i ragazzi, se lo merita”, ha scritto. Lo stesso Fognini ha risposto: “SOLO (e non solo) “il capitano” non mi ha voluto. Grazie”. Polemica riaccesa in una giornata che può essere storica.