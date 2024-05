Biathlon, niente ritiro per Dorothea Wierer. L’annuncio: “Voglio continuare fino a Milano-Cortina 2026”

Dorothea Wierer prosegue la sua carriera agonistica. Dopo mesi di rumors sul suo futuro, la campionessa del biathlon in una conferenza stampa ha annunciato che si presenterà al via anche della prossima stagione, con tutte le intenzioni di arrivare fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “L’ultimo anno è stato molto difficile per me, mi sono presa due mesi di stacco, mi sono riposata, ho riflettuto molto. Alla fine mi sono resa conto sarebbe stato un peccato chiudere questa parte della mia vita e della mia carriera che mi ha vista protagonista per tanti anni, ho parlato con il presidente Roda, con la Guardia di Finanza, con il mio staff, c’è la volontà di proseguire fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina”, ha dichiarato l’azzurra. “Non è stata una decisione semplice, abbiamo già concordato la pianificazione, abbiamo già programmato l’estate, ho cominciato da oggi ad allenarmi col mio solito gruppo per arrivare all’appuntamento in forma”, ha aggiunto.

Prosegue, così, la straordinaria carriera della fuoriclasse altoatesina, due volte vincitrice della Coppa del Mondo generale, tre volte sul podio alle Olimpiadi e in grado di conquistare dodici medaglie iridate, di cui 4 ori. La speranza era proprio quella di poterla ammirare un’ultima volta sulle nevi di Anterselva nel 2026, quando le Olimpiadi le potrà disputare in casa. E le intenzioni sembrano essere quelle. “In questi due mesi ho fatto diverse valutazioni anche perche’ non e’ stato bello svegliarmi di notte e non poter riposare. Certo, ci sono stati pro e contro, il contro era quello di fare una famiglia, i pro le Olimpiadi. Non avrei mai voluto pentirmi di rinunciare ai Giochi olimpici in casa dove ho messo gli sci per la prima volta”, ha ammesso Wierer.

“La cosa che mi ha fatto più ridere in questo periodo è leggere che sono incinta, non so da dove siano uscite queste voci. La cosa che mi ha dato fastidio, invece, è leggere che facevo solo tv o altro. Ma io voglio fare altre esperienze dopo lo sport, da atleta mi sono sempre impegnata al 100% e mi sembra che sono riuscita a far combaciare tutto”, ha commentato in conclusione l’azzurra sui rumors degli ultimi mesi.