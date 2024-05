Canoa velocità, Preolimpico Szeged 2024: niente pass per Rizza-Freschi e Bentivoglio-Rossetti nel K2

Non arrivano pass olimpici per l’Italia della canoa sprint nella prima giornata del Preolimpico in corso a Szeged. Non ci sono andati troppo lontani Manfredi Rizza e Tommaso Freschi, che nel K2 500 hanno chiuso in quarta posizione la finale che garantiva un unico pass per i prossimi Giochi di Parigi 2024. Ad imporsi è stata la coppia polacca Stepun/Korkas, che vola quindi in Francia. Il tandem azzurro era giunto in finale grazie alla seconda piazza ottenuta in batteria e alla terza raggiunta in semifinale. Poca fortuna per la coppia femminile composta da Giulia Bentivoglio e Giada Rossetti, anch’esse impegnate nel K2 500. Le azzurre, seste in batteria, hanno poi gareggiato in semifinale per cercare l’accesso all’atto conclusivo della competizione, ma senza riuscire nell’intento. Settimo posto per loro.