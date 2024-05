Internazionali BNL d’Italia 2024, prima vittoria per Cobolli a Roma: battuto Marterer in due set

Grande vittoria per Flavio Cobolli al primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. L’azzurro in due set, punteggio di 6-4 6-2, ha battuto il tedesco Maximilian Marterer, raggiungendo il secondo turno a Roma per la prima volta in carriera. Cobolli spinto da un grande tifo ha rimontato nel primo set l’avversario e poi staccato il pass per il secondo turno in poco più di un’ora di gioco, annichilendo il più esperto rivale. Il prossimo ostacolo dell’azzurro sarà la testa di serie n.24 Korda.

Primo set che parte male per Cobolli, il tennista di casa subisce al secondo game un break pesante da parte di Marterer che successivamente mantiene il servizio e si porta sul 3-0. A quel punto, grazie anche a un pubblico infuocato, inizia la rimonta di Cobolli che rimane prima agganciato a Marterer e poi recupera il break di svantaggio portandosi sul parziale di 4-4. La prima frazione si chiude con il break e la vittoria del set da parte del tennista nativo di Firenze con il punteggio di 6-4.

Secondo set che inizia nel migliore dei modi per Cobolli che gioca un gran tennis e mette a segno un break fondamentale. Marterer rimane inizialmente agganciato al tennista italiano ma poi cede e subisce il secondo break che porta il parziale sul 4-1. Entrambi successivamente mantengono un servizio, ma Cobolli è bravo a servire per il match e non sprecare un’occasione così ghiotta. La seconda frazione si è chiusa con un netto 6-2 per Cobolli.