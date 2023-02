Patrick Braunhofer non prenderà parte all’individuale maschile, valida per i Mondiali 2023 di biathlon di Oberhof (Germania). A comunicarlo è stata la Fisi, spiegando come l’atleta azzurro sia stato fermato da un forte raffreddore. Perde dunque un pezzo in vista della gara odierna l’Italia, che potrà comunque fare bene.