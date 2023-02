Scafati, coach Caja rassegna le dimissioni per motivi personali

Attraverso un comunicato ufficiale, la Givova Scafati ha annunciato che Attilio Caja si è dimesso dal ruolo di allenatore per motivi personali. “La società, seppur con rammarico e dispiacere, accetta le dimissioni, ringrazia l’allenatore per il lavoro espletato e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera“, si legge nella nota. Il club campano, quartultimo in classifica appena sopra la zona retrocessione, non ha ancora comunicato il nome del successore.