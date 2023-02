Atp Delray Beach 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 14 febbraio

L’ordine di gioco della seconda giornata dell’Atp 250 di Delray Beach 2023, in programma in Florida da lunedì 13 a domenica 19 febbraio. Torna in campo Ben Shelton, grande sorpresa dell’Australian Open e determinato a far bene anche in casa. Impegnate anche le wild card Verdasco e Sock, opposte rispettivamente ad Albot e Pecotic. Di seguito, ecco l’ordine di gioco delle partite previste quest’oggi sul cemento americano.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE ATP DELRAY BEACH

Programma martedì 14 febbraio

Stadium

Dalle 19:00 – Ivashka vs (9) Wolf

Non prima delle 20:30 – Albot vs (WC) Verdasco

Dalle 00:00 – (WC) Sock vs (Q) Pecotic

Non prima delle 02:00 – (8) Shelton vs Giron

Grandstand

Dalle 17:00 – Altmaier vs Mannarino

A seguire – Daniel vs McDonald

A seguire – (LL) Vukic vs (Q) Eubanks