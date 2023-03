Biathlon, mass start maschile Ostersund 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming della mass start femminile di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Sarà solo uno l’azzurro al via, e si tratterà di Tommaso Giacomel. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 12 marzo, alle ore 16. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live.

SEGUI LA DIRETTA

LA START LIST