Baseball World Classic 2023: l’Italia batte l’Olanda 7-1 e vola ai quarti di finale

L‘Italia batte l‘Olanda 7-1 e riesce nell’impresa di qualificarsi ai quarti di finale del Baseball World Classic 2023. Gli azzurri per accedere alla fase successiva dovevano vincere con 4 punti di scarto e senza subirne più di 5. Obiettivo centrato dall’Italia che riesce a salvarsi in un girone combattutissimo con tutte e cinque le squadre che hanno chiuso con la stessa percentuale di vittorie. Passano infatti Cuba e Italia con 2 vittorie e 2 sconfitte grazie alla differenza punti facendo fuori Panama, Taipei e l’Olanda, anche loro con 2 vittorie e 2 sconfitte. Con questo risultato gli azzurri conquistano ufficialmente anche la qualificazione alla fase finale della prossima edizione del World Baseball Classic che si disputerà nel 2026. Ai quarti di finale l’Italia se la vedrà con il Giappone. I ragazzi di Mike Piazza partiranno sfavoriti nel match che andrà in scena giovedì 16 marzo alle ore 11 italiane a Tokyo, in casa dei nipponici.

La partita non inizia bene per gli azzurri che sono frenati dalla tensione e dall’importanza del match. Nei primi quattro inning offensivi l’Italia non mette a segno neanche un punto arrivando a 16 riprese senza punti a referto. L’Olanda si porta in vantaggio grazie al fuoricampo di Chadwick Tromp. I lanciatori italiani riescono a mettere in difficoltà gli avversari resistendo sul punteggio di 1-0 per gli olandesi. Il punto di svolta della partita e del torneo per l’Italia è il quarto inning in cui l’attacco torna a macinare. Fletcher batte un doppio e i compagni lo seguono riuscendo a validare sei battute sulle dieci totali dell’Italia. Gli azzurri accumulano quindi sei punti con Sullivan (2-4), Frelick (3-5, un doppio) e Lopez (2-3, un triplo) che trascinano l’Italia in vantaggio. L’Olanda ha poi l’occasione di rientrare ma LaSorsa salva gli azzurri eliminando i tre battitori successivi. L’Italia mette a segno un altro punto per chiudere il match 7-1.