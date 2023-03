Biathlon, mass start maschile Ostersund 2023: start list, pettorali ed italiani in gara

La startlist, i pettorali e gli italiani in gara della mass start maschile di biathlon di Ostersund 2023. L’unico azzurro presente è Tommaso Giacomel, fresco del primo podio in carriera, che tenterà di dare del filo da torcere ai forti norvegesi. Ecco, di seguito, la start list completa della mass start in programma domenica.

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2

3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 3 60

4 DOLL Benedikt GER 4 90

5 PONSILUOMA Martin SWE 5 34

6 BOE Tarjei NOR 6

7 REES Roman GER 7 45

8 DALE Johannes NOR 8 30

9 CLAUDE Fabien FRA 9 18

10 GIACOMEL Tommaso ITA 11 75

11 HARTWEG Niklas SUI 12 15

12 SAMUELSSON Sebastian SWE 13

13 KRCMAR Michal CZE 14 28

14 NELIN Jesper SWE 16 26

15 STALDER Sebastian SUI 17 36

16 GUIGONNAT Antonin FRA 18 11

17 FAK Jakov SLO 19

18 CLAUDE Florent BEL 21 8

19 STRELOW Justus GER 22 13

20 EDER Simon AUT 23 32

21 ZOBEL David GER 24

22 STROLIA Vytautas LTU 25

23 KUEHN Johannes GER 26 23

24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 27 20

25 HIIDENSALO Olli FIN 28

26 NAWRATH Philipp GER 30 50

27 PERROT Eric FRA 34 40

28 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 63 31

29 DUDCHENKO Anton UKR 33 29

30 DOHERTY Sean USA 31 27